15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Destanı, Kütahya Zafer Meydanında gerçekleşen coşku ve heyecan...

Milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Destanı, Kütahya Zafer Meydanında gerçekleşen coşku ve heyecan dolu programın ardından demokrasi nöbetleriyle devam etti.

Binlerce kişinin katıldığı Demokrasi nöbeti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından şehitler için dua edildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Vali Ahmet H. Nayir birer konuşma yaptılar.

Çetinbaş, "Meydanlar; bölünmez bütünlüğümüzün mührü. Meydanlar; aziz milletin birlik ruhu. Meydanlar; demokrasi muhafızlarının sesi, nefesi. 15 Temmuz Destanı ve Kutlu Zaferimiz mübarek olsun" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, "Kütahya da okçular tepesi boş değil.Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet" diye konuştu.

Vamli Ahmet H. Nayir, Kütahyalılar'ın yaşanan büyük ihaneti unutmamak ve unutturmamak için yine meydanları doldurduğunu belirtti.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kütahya'da sabahın ilk ışıklarında sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, daha sonra hep birlikte sabah namazını kılarak şehitler için dua etti. (EFE)