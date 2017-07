Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapılarak, sabaha kadar nöbet tutuldu.

Vanyolu Caddesi'nde başlayan yürüyüşe yüzlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek hükümet konağına kadar yürüdü. Hükümet konağı önünde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi. Burada konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İstikbalimiz ve istiklalimiz için hayatlarını hain FETÖ terör örgütünün o kalkışma gecesinde gözlerini kırpmadan feda eden ve bugün sahip olduğumuz zenginliklerle birlikte geleceğe kararlı ve büyük yürüyüşümüze canlarıyla, şehadetleriyle mühür vuran aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. O gün nurlanan şehitlerin yanında kahraman duruşlarıyla aynı safta korkmadan, yılmadan ve duraksamadan hainlerin karşısında aşılmaz sıra dağlar gibi durarak gazi unvanını alan ve bu ülkenin her bir köşesinde bu onuru ömürlerinin sonuna kadar taşıyacak bütün gazi kardeşlerimi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin yeni bir diriliş destanı ve yeniden doğuşudur. Bu büyük millet, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da varlığına, devletine, dinine ve ezanına kastedenler karşısında çelikleşmiş bir iradeyle dimdik durarak, imanlı göğüsleriyle aşılmaz sıra dağlar gibi karşı koymuştur" dedi.

"Bilin ki ve bilinmeli ki imanlı yüreklerin karşısında duracak ve onları aşacak hiçbir silah ve güç yoktur" diye Dundar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millet imanıyla ve inancıyla her dem ve her dönem bu değerlere sahip çıkmış ve ebediyete kadar inşallah sahip çıkacaktır. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin yeni bir diriliş destanı ve yeniden doğuşudur. Bu açıdan yeni bir Malazgirt, yeni bir Çanakkale, yeni bir Sakarya'dır. Yok edilmek istenen o gün devletin ve milletin varlığı, bekasıysa, bugün devlet ve millet o günden çok daha güçlüdür. Hainlerini temizlemiş, kararlılıkla kenetlenmiş ve ebediyete doğru azim ve inançla yürümeye azmetmiş bir büyük millettir. 15 Temmuz akşamı 40 yıldır bu hain planın işbirlikçileri ve destekçileri içte ve dıştaki bu hain emelin işbirlikçileri, 40 yıllık hesaplarını yaparak bu milleti ve bu devleti alt edeceğini düşündü. 40 yıllık planları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla devletine, değerlerine, Cumhurbaşkanına ve milli iradesine sahip çıkan aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığıyla 24 saat dolmadan ters yüz oldu. İşte bu büyük millet ve devlet, bu tehdidi bertaraf ettiği gibi bütün tehditler karşısında da bu kararlılığıyla emin adımlarla geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir. Bilinmelidir ki bu büyük devlet ve dualı millet, mazlumun sığınağı olmuş, mağdurun sığındığı kapı olmuş; gönlünü, kapsını, ekmeğini, sofrasını muhtaç olanla paylaşmış, hakkı ve adaleti varlığıyla birlikte her dönem tutmuş, ayağa kaldırmış ve bugün insanlığın yüz akı olmuş bir devlet ve millettir."

Ülkenin her bir köşesinde, her bir noktasında şehitlerin manevi ruhaniyetinin bizlere sorumluluğumuzu her an hatırlattığını dile getiren Dundar, "Bizler bir büyük emaneti, bir büyük mirası temsil edenler olarak bu şuurla, geleceğe bu inanç ve imanla yürüyoruz. Bu topraklar binlerce yıldır kardeşlik hukukumuzla dosta güven veren ve düşmanını ürperten kararlılığın adı olmuştur. Bu toprakların altında kefensiz yatanlar, o toprağa gözünü kırpmadan şehit olarak bizler için, devlet için, din için, ezan için, bayrak için şehadete erişerek yatanlar, birlik ve beraberliğimizin mührü olmuştur. Ülkenin her bir köşesinde, her bir noktasında şehitlerin manevi ruhaniyeti bizlere bu büyük mirası hatırlatmakta ve sorumluluğumuzu hepimize her an hatırlatmaktadır. Bu büyük millet ve devlet yolculuğumuz sonsuza kadar inşallah her gün gelişen, güçlenen ve büyüyen bir Türkiye olarak devam edecek. Bu inanç ve kararlılıkla bizler de bugün Çaldıran'da Türkiye'nin her köşesinde, her yöresinde olduğu gibi aynı iman, inanç ve kararlılıkla haykırıyoruz. Diyoruz ki bu büyük millet ve devlet yolculuğumuz sonsuza kadar inşallah ilelebet, gelecek her gün gelişen, güçlenen ve büyüyen bir Türkiye olarak devam edecek. Allah bu yolculuğumuzu muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnancımızla, imanımızla gelecek her gün bu büyük ülkeyi daha güzel bir ülkeye ve kardeşçe yetiştirmeyi nasip eylesin. İnsan hayatının faniliği içerisinde erişilebilecek en yüce makama erişen şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Rabbim onlardan razı olsun. İnançlarımızın en yüce yerindeki şehitlerimizin şefaatine hepimizi nail eylesin. O gün o imanı temsil eden şehitlerimizin değerli aileleri, emanetlerimize de selam olsun. Böylesi kahramanlara akraba olmak, eş olmak, onların babası, kardeşi ve evladı olmak bir büyük meziyettir. Bu milletin sonsuza yolculuğunda bu kahramanlar hiç unutulmayacak. 15 Temmuz'un ihaneti de hiç unutulmayacak. Her 15 Temmuz'da ihaneti ve onun uzantılarını lanetlerken, aziz şehitlerimizi binlerce kez rahmet ve minnetle anacağız. Gazilerimize de milletçe şükranlarımızı sunacağız. Bilin ki her 15 Temmuz'da dünden ve bugünden daha güçlü olacağız. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle selamlarken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize sevgi ve selamlarını iletiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanına, devletine ve değerlerine sahip çıkarak nice böylesi buluşmalarda, nice böylesi birlik ve dirliğimizi ortaya koyan ortamlarda buluşmak dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Gecenin yarısında 1650 rakımlı ilçede havanın soğuması nedeniyle nöbet bekleyenlerin üşümesi üzerine alanda ateş yakıldı. Ateşin etrafında ısınarak hep birlikte İlçe Müftüsü Fikri Göncü'nün kıldırdığı sabah namazının ardından kalabalık dağıldı.