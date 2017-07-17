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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği Sürüyor

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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği Sürüyor
Kilis'te 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sürüyor.

Kilis'te 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sürüyor.

Cumhuriyet Meydanında dünden beri devam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Öğrenciler 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan şiirler okudu. Öğrencilerin gösterisi ile devam eden programda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz gecesi şehit olanların hikayeleri sinevizyon eşliğinde gösterildi.

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği Sürüyor

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği Sürüyor

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği Sürüyor

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinliği Sürüyor

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