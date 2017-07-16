15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Programına Çocuklardan Yoğun İlgi

Her ilde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programına aileleri ile birlikte gelen çocuklar kutlamalara katıldı.

Her ilde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programına aileleri ile birlikte gelen çocuklar kutlamalara katıldı.

Annesi ile birlikte Valilik Meydanı'na gelerek programa katılan 7 yaşındaki Ayşe Uysal, "Neden buradasın" sorusuna, "Türkiye için geldim" cevabını verirken, annesi Canan Uysal ise "Çocuklar şimdiden bu vatanın kolay kazanmadığını öğrensin. Bu vatanı harcatmayacağız bunu öğrensin, görsün, duyguları yaşasın ve bu ortamı görmeleri ve bu duyguyu tatmaları için buraya getirdik" ifadelerini kullandı.

Yanında çocuklarıyla birlikte gelen Müjgan Kıvrak, "Çok duyguluyum, çocuklarımla geldim. Bu manevi havayı yaşasın istedik" diyerek duygularını paylaştı. Eskişehir Alpu ilçesinden milli birlik ve beraberlik programına gelen İsmail Altıntaş da, çocuğunun bu anları görüp geleceğini öyle yönlendirmesini istediği için çocuğunu getirdiğini anlattı.