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15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Programı

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15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Programı
Sinop Valisi Hasan İpek, "Vatan söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğunu bu millet tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Sinop Valisi Hasan İpek, "Vatan söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğunu bu millet tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Sinop Valilik Meydanı'nda 15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Programı yapıldı. Yoğun katılımla yapılan programda konuşan Vali İpek, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde meydanlarda tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, tek bir vücut halinde demokrasine sahip çıkmış, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı meydan okumuştur. Bu mücadele hain terör örgütü sonlandırılıncaya kadar kararlılıkla devam ettirilecektir. Bunu tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın bilmesini Sinop'tan haykırmak istiyorum. Vatan söz konusu olunca gerisinin teferruat olduğunu bu millet tüm dünyaya gösterdi" diye konuştu.

Daha sonra program şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Programı

15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Programı

15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Programı

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