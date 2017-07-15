15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet Yarışması Yapıldı

Battalgazi Belediyesi ve Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Battalgazi Belediyesi ve Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet yarışması düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın izlediği yarışmaya il dışından da sporcular ilgi gösterdi.

Battalgazi Belediyesi ve Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet yarışması, Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligon'unda gerçekleştirildi. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Basri Duran, Seyyid Battalgazi Okçuluk Kulübü Başkanı Hüseyin Toksöz, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sporcu katıldı. Burada ilk olarak konuşan Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, 15 Temmuz Diriliş Kupası Trap Skeet Yarışması hakkında bilgiler vererek, "Sevgili başkanım her yerde, her ortamda Malatya'da atıcılık sporuna vermiş olduğunuz önem herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Bugün gençlerimiz, bayanlarımızın ilgi ve alaka gösterip bugünkü yarışmaya katıldıkları için bayanlara huzurunuzda teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tabi Mehmet Fendoğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum. Çok değerli ekipleri var. Bugün 15 Temmuz olması hasebiyle Malatya transkript atış poligonunda Diriliş Kupası adında bir atış kupası yarışması düzenlendi. Netice itibariyle burada hakikaten güzel bir sosyal tesis oluşmuş. Gölge alanı olsun, oturma alanı olsun, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı bir yer olması, aynı zamanda bu atış poligonu ile ilgili bütün alt yapı ve kriterlerin oluşması da gerçekten Malatya açısından bir kazanım diye düşünüyorum. Biraz evvel Diyarbakır'daki bir arkadaşımızda özellikle burada çok güzel bir mesafe katedilmiş şeklinde bir ifade kullandı. Malatya'daki bu atış avcılık kulübü ihtisas üyelerinin de buraya ilgi göstermelerini, tabi bu ilgi ile birlikte buranın daha büyümesi teknik anlamda daha donanımlı hale gelmesi noktasında belediye olarak biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederiz" diye konuştu. Seyyid Battalgazi Okçuluk Kulübü Başkanı Hüseyin Toksöz'de, "Bu toplantılardaki amaç 15 Temmuzu insanların zihnine yerleştirmek, bir daha 15 Temmuzların ülkemizin karşı karşıya gelmemesini sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu çerçeve içerisindeki yapılan etkinliklerden biraz önce katılmış olduğumuz avcılık ve atıcılık poligonunda diriliş kupası aktivitesine katılmıştık. Şimdide okçularımızla birlikte yine poligonumuzun hemen yan tarafında bir atıcılık aktivitesi içerisinde bulunduk. Bu aynı zamanda milletimizin tarihine geçmişine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda bu millet üzerinde oynanan, oynanmak istenen oyunlara ne şekilde cevap verileceğinin bir göstergesidir diyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. 3 kategoride yapılan yarışmalar sonucu Trap Büyük Bayanlarda, Yasemin Keleş birinci, Belkıs Şavata Güdük ikinci ve Elif Asena Toprak üçüncü oldu. Trap Büyük Erkeklerde ise, Görkem Kocaer birinci, Cem Kale ikinci ve Battal Köse üçüncü oldu. Büyük Erkekler Skeet Atışlarında da, Mehmet Fendoğlu birinci, Okan Şanlı ikinci ve İdris Nebi Şekeroğlu üçüncü oldu.