Kilis'te, 15 Temmuz futbol turnuvası başladı.
Kilis Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz futbol turnuvası başladı. Kiliz 7 Aralık Stadyumunda başlayan turnuvalar öncesi Belediye Başkanı Hasan Kara, 15 Temmuz futbol turnuvasına katılan takımlar ile hakemlere çiçek verdi. Başkan Kara, maçın başlama vuruşunu yaptı.
Başkan Kara'ya Kilis Belediyespor ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat'ta eşlik etti.
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