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15 Temmuz Gazileri Aksaray’da O Kara Geceyi Anlattı

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15 Temmuz Gazileri Aksaray’da O Kara Geceyi Anlattı
15 Temmuz Gazileri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü anma etkinlerine katılmak üzere Aksaray'a geldi.

15 Temmuz Gazileri, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü anma etkinlerine katılmak üzere Aksaray'a geldi.

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz'u anma etkinleri programına, Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgüt temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Programın açılışı ilk günden itibaren olduğu gibi yine sala ve ezan okunmasıyla başladı. Sanatçı Orhan Çakmak söylediği birbirinden güzel türkülerle meydanı dolduran Aksaraylılara unutulmaz bir konser verdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, programa sağladığı katkılardan dolayı sanatçı Çakmak'a teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.

15 Temmuz Gazileri sahneye çıkarak tek tek Aksaray halkına tanıtıldı. Genelkurmay gazisi Üveys Özcan, o gece yaşadıklarını duygu yüklü kelimelerle ifade etti. Gazi Levent Demirel, Aksaraylı Özel Harekât Şube Müdürü Önder Güzel'in şehit olduğu yere yakın bir yere atılan bombadan dolayı gazi olduğunu anlattı. Gazi Abdullah Tuncel, okuldan mezun olduğu gün Genelkurmayı savunurken gazi oluşunu Aksaray halkıyla paylaştı. Gazi Abdurrahman Gürlek, ise o gece annesinin sözünü dinlememiş ve vatan savunması için gittiği yerde yaralanarak gazi olmuş. Gazi Ahmet Faik Sert işgal edilen TRT'ye ilk giren sivil olmuş ve daha sonra köprüye koşarak orada yaralanmış. Gazi Muhammet Musa Akkuş Genel Kurmaya düzenlenen saldırıda yaralanarak gazi olmuş. Son olarak ta Aksaraylı Veyis Gümüşsoy Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yapılan saldırıda neler yaşadığını hemşerileriyle paylaştı. 15 Temmuz gecesi yaşadıkları farklı anılarla dünyaya demokrasi dersi veren kahraman gazileri, Aksaraylılar ayakta alkışladı. Yapılan konuşmaların ardından Protokol üyeleri, gazilere teşekkür plaketi takdim etti.

15 Temmuz Gazileri Aksaray’da O Kara Geceyi Anlattı

15 Temmuz Gazileri Aksaray’da O Kara Geceyi Anlattı

15 Temmuz Gazileri Aksaray’da O Kara Geceyi Anlattı

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