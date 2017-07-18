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15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı

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15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı
15 Temmuz gazileri, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında darbe gecesi yaşananları anlattı.

15 Temmuz gazileri, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında darbe gecesi yaşananları anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan gaziler, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaşadıklarını anlattı. İstanbul'daki çeşitli noktalarda, darbecilere direndikleri ve yaralandıkları anları anlatan gaziler, salondakileri o geceye götürdü. Bursalı gaziler ve yakınlarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı anma programında 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflar da sergilendi. Panelin moderatörlüğünü yapan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, yapılan darbe girişiminin kimse tarafından beklenmediğini ve haince kurgulandığını ifade etti.

Darbe gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanan İsmet Erdoğan, 15 Temmuz gecesi imani ve milli duygularla sokağa çıktığını dile getirdi. 15 Temmuz gecesi her kesimden insanın birleşerek darbecilere karşı direndiğini söyleyen Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun biz o gün bu milletin birleştiğini gördük. Zor zamanlarda yaşlımız, erkeğimiz, kızımız birleşmeyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Fransa'da yaşayan ve darbe gecesi İstanbul'da olan Mahfuz Göl ise 15 Temmuz'da darbe haberlerine inanmadığını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara çıkın çağrısından sonra darbe olduğunu idrak ettiğini belirtti. Darbe girişiminin çok büyük bir ihanet olduğunu söyleyen Göl, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ölümüne Saraçhane Parkı'na gittik. Bize orada 5 kurşun nasip oldu. Allah bizi korudu. Bu çok büyük bir ihanetti. Allah ülkemize vatanımıza bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin. Yarın olsa yine aynısını yaparım hiç pişman değilim" dedi

15 Temmuz gecesi ayağından vurularak gazi olan Mehmet Emin Ertaş ise vatandaşların ve devletin kendilerine sahip çıkmasının gurur verici olduğunu ifade etti

15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı

15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı

15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı

15 Temmuz Gazileri "O" Geceyi Anlattı

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