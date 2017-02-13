15 Temmuz Gazileri O Geceyi Anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan 4 gazi, Kocaeli'de düzenlenen panelde o gece yaşadıklarını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan 4 gazi, Kocaeli'de düzenlenen panelde o gece yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor İçimdeki Kahramanlar" adlı panelde 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 4 gazi, darbe gecesi yaşadıklarını izleyicilerle paylaştı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kum sanatı ve çeşitli gösteriler sonrası panele geçildi.

"Çocuklarımla helalleşerek biz şehadete gidiyoruz dedik"

15 Temmuz gecesi köprüye giderken ölmekten korkmadığını belirten 15 Temmuz gazisi Ayla Kasarcı, "15 Temmuz gecesi üzerimize kimlik, cep telefonu almadık. Çocuklarımla helalleşerek biz şehadete gidiyoruz dedik. Çocuklarıma bize bir şey olmaz da, onlar başarılı olursa biz tekrar şehadete yürüyeceğiz dedim. Bu süreç geçtikten sonra çocuklarım bana dedi ki "Anne tekrar böyle bir şey olursa lütfen bizi evde bırakmayın. Bizde sizler gibi şehadete yürüyelim." Ne mutlu bana ki vatan bilincinde olan evlatlar yetiştirmişim" dedi.

"Yaralıları aldık, arabalara taşıdık"

Darbe gecesi yaralanan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdığını belirten 15 Temmuz gazisi Ahmet Yasin Kasarcı ise, "Yaralıları aldık, arabalara taşıdık. Aldığımız vatandaşları motosikletlere yükledik. Sonra ileride bir bayan vurulmuştu. Sonra ilerlemeye başladık ve eşim "Ben vuruldum" dedi. Eşim ben vuruldum deyince arkamı döndüm. Arkamı dönmeye kalmadan bana bir mermi saplandı" dedi.

"Bize acımasızsa ateş etmeye başladılar"

Türk Devleti'ne ait olan bütün kurum ve kuruluşları korumak için harekete geçtiklerini ifade eden 15 Temmuz gazisi Orçun Şekercioğlu, "Devletimizin hiyerarşisini sağlayacak bütün binaların kurtarılması gerekiyordu. Dolayısıyla kendi kararımızla köprüye yürüdük. Yanımda 2 arkadaşım vardı. Yanımdaki arkadaşlarımı köprüye gelmeden durdurdum ve onlara ben bu askerlerle konuşmak istiyorum dedim. Eğer teslim olmasalardı direkt müdahale edip köprüyü aşacaktık, niyetimizde bu vardı. Fakat köprüyü aştığımızda bu ortamın ortadan kalktığını gördük ve bize acımasızsa ateş etmeye başladılar" diye konuştu.

Darbe gecesi Ankara'da olan ve olayları öğrendikten sonra Genelkurmay Başkanlığına giden 15 Temmuz gazisi Abdullah İrgin, "Biz Genelkurmay Başkanlığına giderken biz onlarla konuşuruz, yaptıklarının yanlış olduğunu, bu ülkenin yanında olun çağrısı yaparız diye düşündük. Biz nereden bilebilirdik ki bu ordunun şerefli komutanı burada oturuyorken, şerefsiz komutanların orada olacağını. Biz bunu oraya gittiğimiz zaman öğrendik" dedi.