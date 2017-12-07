15 Temmuz Gazisi 10 Yıl Sonra Eski Eşi İle Evlendi

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Üsküdar'da darbecilere karşı direnirken gazi olan Hüseyin Öztürk, 10 yıl önce ayrıldığı eşi Hatice Parlak ile...

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Üsküdar'da darbecilere karşı direnirken gazi olan Hüseyin Öztürk, 10 yıl önce ayrıldığı eşi Hatice Parlak ile bugün nikah kıyarak tekrar evlendi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinde yapılan nikah töreninde çiftin nikahını Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kıydı. AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs'ün de katıldığı nikah töreninde çiftin kızları Kardelen Öztürk de anne ve babasının nikahına şahitlik etti. Çiftin nikah masasına 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafları bulunan bir afiş asılması dikkat çekti. Başkan Akkaya çiftin nikahını kıyarken kendi oğlunun da 15 Temmuz tarihindeki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaralanarak gazi olduğuna değinip, "Allah siz gazilerimizden razı olsun, şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Bizleri de onların şefaatine layık kılsın inşallah" dedi. Başkan Akkaya nikahı kıyarken çiftin kızları Kardelen'e de "Her çocuğa anne ve babasının nikahına şahitlik etmek nasip olmaz, ne mutlu sana" dedi. Çiftin nikahını kıyan Başkan Akkaya evlilik cüzdanını çifte takdim ederek, "Allah inşallah sizleri kıyamete kadar ayırmasın" temennisinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs de çifti tebrik edip, onlara altın taktı.

"Ne olursa olsun yuvanızı yıkmayın"

Nikah töreni sonrası Hatice Parlak mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Duygularını paylaşan 15 Temmuz gazisi Hüseyin Öztürk (39), "10 yıl boyunca hasretini çektiğim yuvama tekrar kavuştum. Benim hayatımın iki miladı var, birincisi 15 Temmuz 2016 tarihi, ikincisi de bugün oldu. Yıllardır yüzünü göremediğim biricik öz kızıma Allah'a şükürler olsun yıllar sonra tekrar kavuştum. Herkese de şunu söylüyorum sakın ama sakın ne olursa olsun yuvanızı yıkmayın, çocuklarınıza ve ailenize kıymayın, çocuklarınıza ve ailenize kıymayın. Çünkü hiçbir şey için değmiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Eski eşiyle tekrar evlenen Hatice Parlak (29) ise, "Biz ikinci bir baharı yaşamaya çalışıyoruz inşallah, büyük bir hata yapmıştık inşallah başkaları da bizim gibi yapmasın" diye konuştu.

15 Temmuz'da İstanbul Üsküdar'daki yaralanma anını da anlatan gazi Hüseyin Öztürk, "O gece sokakta gördüğümüz dehşet bir ayrı, hastanede yaşamış olduğumuz dehşet ayrı bir faciaydı. Bizler vatan için canımızı feda etmeye gittik, feda etmek için sokağa çıktık, lakin Cenab-ı Allah bize şehadeti nasip etmedi ki kim bilir ne günah işledik. Ama sonradan devletimiz bize gazilik ünvanı verdi. Sağ ayağımdan, sağ kulağımdan ve başımdan yaralandım. Keşke o gece öyle hunharca bir darbe girişimi olmasaydı lakin bu da iyi ki olmuş diyebileceğimiz zamanlar oluyor. Çünkü ülkemizin bu pislikten temizlenmesi açısından iyi ki olmuş diyebileceğimiz hadiseler oluyor. Ama verilen cezaları ben uygun görmüyorum. Yani 8 yıl, 10 yıl ceza alıp bırakılanlar var. Birkaç yıl daha hapishanede yatıp tekrar çıkacaklar. Biz bu darbecileri, hainleri yakalayıp polise ve güvenlik güçlerine teslim ettiğimizde perişan halde yakalayıp teslim ettik. Ama şimdi bakıyoruz Nişantaşı sosyetesi gibi karşımızda dikiliyor, bizimle mahkeme salonlarında adeta dalga geçer gibi tavırlar takınıyorlar. Adalet sistemimizin bu şekilde vermiş olduğu cezaları ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bunlar az, daha fazla ceza verilmesi lazım bu insanlara ki bundan sonra da böyle darbe girişiminde bulunacak insanlara bir örnek olsun. Milyon tane canım olsa milyonu da bu ay yıldızlı bayrağa, bu vatana, bu millete feda olsun" diye konuştu.

Erdoğan için kitap yazdı

15 Temmuz darbe girişimi öncesi "sorma gitsin" isimli bir kitap yazdığına değinen Öztürk, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanımızla bir görüşmemiz oldu. Bunun üzerine kitabımızı kapağı da dahil olmak üzere sil baştan değiştirerek "Adam" isimli bir kitap çıkartarak Cumhurbaşkanımıza olan vefa borcumu da bu şekilde bir nebze olsun ödemek istedim. Kitabımız da Adam isminde de bir şiirimiz var" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk adam isimli şiirini seslendirip, eşi ve çocuğuyla birlikte yazdığı kitap ve evlilik cüzdanı ile objektiflere poz verdi.