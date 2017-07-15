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15 Temmuz Gazisi Bacağındaki Kurşun Yarası Ödem Yapınca Törenleri Evinde İzliyor

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15 Temmuz Gazisi Bacağındaki Kurşun Yarası Ödem Yapınca Törenleri Evinde İzliyor
Saraçhane'de hainleri açtığı ateş sonrası bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi ve 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut,hainlerin açtığı...

Saraçhane'de hainleri açtığı ateş sonrası bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi ve 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut,hainlerin açtığı ateş sonrası isabet eden kurşunla yara alan bacağının ödem yapması nedeniyle törenleri evinde izlemek zorunda kaldı. Gazi Bulut, bu durumunun kendisini çok üzdüğünü söyledi.

15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı olan Erol Bulut kurşun isabet eden ayağı yeniden ödem yapınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların tedavi olması gerektiği için hastaneye yatmasını söylediği Bulut tüm uyarılara rağmen 15 Temmuz anmalarını izleyebilmek için hastaneye yatmayı kabul etmedi.Evde hasta yatağından anmaları izleyen Erol Bulut "Arkadaşlarıma selam ediyorum yanlarında olmayı Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyordum.Aslında bugün hem sevinçliyiz, hem buruk bir hüzün var içimde çünkü o milletin şahlanışı dirilişini o şehitler köprüsünü canlı yaşayamamanın getirdiği bir hüzün var" dedi.

"15 Temmuz'da şehit olamadık onun üzüntüsünü yaşıyoruz"

"15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten gazi Bulut, "15 Temmuz'da şehit olamadık onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu rahatsızlığımın da üzüntüsünü şöyle yaşıyorum; bu gün orada olmak istiyordum ama doktorları dinlemedik bacağı çok yorduk. Ben vurulduğumda belediyenin önünde havuza düşmüştüm. Enfeksiyon kaptık. Enfeksiyon bakteriye dönüştü. En sonunda da kasları kesmek zorunda kaldılar. Doktor bir sene fizik tedavi önerdi ama bu referandumdan beri yani mesele ülke olunca vatan olunca sağlığımız, sıhhatimizi, canımızı unuttuk koşturuyoruz" dedi.

15 Temmuz Gazisi Bacağındaki Kurşun Yarası Ödem Yapınca Törenleri Evinde İzliyor

15 Temmuz Gazisi Bacağındaki Kurşun Yarası Ödem Yapınca Törenleri Evinde İzliyor

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