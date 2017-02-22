15 Temmuz Gazisi Enes Gün Fetö Darbe Girişimi Davasına Müşteki Olarak Katılacak

15 Temmuz Gazisi Enes Gün, Mart ayında Malatya'da başlayacak FETÖ darbe girişimi davasında müşteki olarak davacı olduğunu belirterek, "O anı yaşadığım...

15 Temmuz Gazisi Enes Gün, Mart ayında Malatya'da başlayacak FETÖ darbe girişimi davasında müşteki olarak davacı olduğunu belirterek, "O anı yaşadığım için hem gururluyum hem de unutmayacağım o günü. Benim davaya müdahil olmam ve şikayetçi olmamın asıl sebebi yaralanmam değil, vatanıma, milletime, namusuma, ezanıma, bayrağıma ve sahip olduğumuz manevi değerlere göz dikilmesi" diye konuştu.

FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Enes Gün, İHA'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya ziyaretinde görüşmesi ve Mart ayında başlayacak FETÖ darbe girişimi davasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Şu anda İnönü Üniversitesinde eğitimine devam ettiğini kaydeden Gün, devletin kendisine iş hakkı tanıdığını ancak kendi çabasıyla bir şeyler başarmak istediğini kaydederek, "Ben BESYO'da spor eğitim bölümü son sınıfını okuyorum. 15 Temmuz'dan dolayı bir geç kalma durumu olmuştu şimdi bu açığı kapatmaya çalışıyorum. Şu anda kendi çabamla KPPS'ye hazırlanmaya çalışıyorum. İnşallah bir şeyleri başarırım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretine de değinen Gün, Cumhurbaşkanını karşısında görünce şoka girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı görünce sarılmak istedim ama heyecanım çok zirvedeydi. Kendisini görünce bir şoka girdim. Benim hayalim onu yakından görmekti, hayalim olan şeyi de gerçekleştirmiş oldum. Kendisini görünce elinden ve en çok da alnından öpmek istedim. Ben elini öpeceğim zaman bana şu ifadeyi kullandı; "Gaziler el öpmez" dedi. Ben de "Sizin gibi bir adam varsa karşımda, alnından bile öperim" dedim. Cumhurbaşkanımızla karşılaşmak benim için bir onurdu. İnşallah tekrar karşılaşmak istiyorum. Külliyede de özellikle görüp sarılmak istiyorum ve alnından öpmek istiyorum" dedi.

Nisan ayında yapılacak referandum ile ilgili de konuşan Gün, "Bu referandum diğer referandumlardan ve seçimlerden çok farklı. Gerçekten aklını ve kalbini birleştiren insanlar zaten fark eder. 15 Temmuz'da yaşananları aklına getiren kişiler bu referandumda ne yapacağını fark ederler. Belli oluyor zaten bu bir parti meselesi değil. Artık son dönemeçteyiz, geçtik geçtik, geçemezsek ben çok iyi şeyler olmayacağını tahmin ediyorum. Ben sadece Tayyip Erdoğan için değil vatanımız, milletimiz, namusumuz için ve 15 Temmuz gibi hain kalkışmaların olmaması için oyumu evet olarak kullanacağım. Benim kaç oyum olsa ben yine evet olarak kullanırdım. Benim ailem, arkadaş çevrem de oylarını evet olarak kullanacak. Zaten hayır olarak kullanmayı düşünenler de bence Cumhurbaşkanımızın dediği gibi teröristlerle aynı safı tutan insanlardır" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Mart ayında Malatya'da başlayacak FETÖ darbe girişimi davasında müdahil olacağını da sözlerine ekleyen Gün, "Ben o anı zaten unutamam o olayı yaşayan bilir. Benim 7 Mart'ta duruşmam var. Kişisel olarak kimseye karşı bir kinim yok. Ben devlete karşı, bu dini kullanarak bizim içimize girmeye çalışan ve namusumuza göz diken kişilerin karşısındayım ve tek başıma savunacağım. 7 Marttaki duruşmaya müdahilim müşteki olarak gideceğim" şeklinde konuştu.