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15 Temmuz Gazisi, Kulübüyle Başkan Kılıç’ı Ziyaret Etti

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15 Temmuz Gazisi, Kulübüyle Başkan Kılıç’ı Ziyaret Etti
15 Temmuz gazilerinden Örnektepe Spor Kulübü yönetici Nurettin Işkın, kulüp yöneticileriyle birlikte Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ı ziyaret...

15 Temmuz gazilerinden Örnektepe Spor Kulübü yönetici Nurettin Işkın, kulüp yöneticileriyle birlikte Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ı ziyaret etti.

Örnektepe Spor Kulübü yöneticilerinden ve aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan Nurettin Işkın, hain darbe girişimi sonrası yaralanmasının ardından kendisini hastanede ve evinde ziyarete gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediyede gerçekleşen buluşmaya Kulüp Başkanı Bekir Tarı ve diğer kulüp yöneticileri de katıldı. Ziyarette 15 Temmuz süreci ve sonrasında yaşananlar konuşuldu. Gazi Nurettin Işkın hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatırken, "Ben 80 ihtilalini yaşamış biri olarak çocuklarımın böylesi bir acı yaşamasını istemediğim için sokağa çıktım. Rabbim iyi ki bana o cesareti vermiş. Bizim çok güzel bir ülkemiz var. Daha da önemlisi çok güzel bir milletiz. O gece o birlikteliği görünce ben buna yürekten inandım" ifadelerini kullandı.

Örnektepe Spor Kulübü Başkanı Bekir Tarı ise, "Başkanımızla gençlik yıllarından beridir beraberiz. Birçok anı biriktirdik. Kendisi spora ve sporcuya destek olarak birçok genci kötü alışkanlıklar edinmekten kurtardı. Sağ olsun ilçedeki tüm spor kulüplerine de ayrım yapmadan destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Nurettin Beyin iyileşip tekrar aramıza dönmesi beni çok mutlu etti. Asıl biz kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Tüm şehit ve gazilerimizin gönüllerimizdeki yeri başka. Dileriz bir daha millet olarak böyle acılar yaşamayız. Hayat devam ediyor, biz de gücümüz el verdiğince spor kulüplerimizin ve sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki devletimiz başta, milletimiz ayakta olsun" dedi.

Ziyaretin sonunda taraflar hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

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