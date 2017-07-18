15 Temmuz Gazisi Simav’da Halkla Buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklere, Simavlı gazi Mustafa Türker'in katılımı ile duygulu...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklere, Simavlı gazi Mustafa Türker'in katılımı ile duygulu anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki patlamada şarapnel parçaları ile yaralanıp, vücuduna isabet eden bir kuşunla gazi olan Mustafa Türker, Vatan savunmasında her Türk vatandaşının kendisi gibi davranacağına inandığını belirtti. Türker " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretli çağrısı ile bir destan yazıldı. Biz de üzerimize düşen görevlerimizi yaptık" dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay halim ve protokolün hazır bulunduğu konferans gecesinde, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simavlı 15 Temmuz gazisi Mustafa Türker ile gurur duyduklarını ifade ederek, hediye takdim etti. (MEİ-EFE)