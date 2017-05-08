15 Temmuz Gecesi Fotoğraflarla Anlatıldı

Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Sivas'ta 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

İl Özel İdaresi Ortaokulu'nda açılan fotoğraf sergisinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimini anlatan fotoğraflar yer aldı. Öğrencilere 15 Temmuz gecesini anlatmak için gerçekleştirilen sergide konuşan Okul Müdürü İhsan Kılıç, "15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anmak ve şehitlerimizin vatan severliğini, vatan millet sevgisini öğrencilerimize en güzel şekilde anlatmak amacıyla böyle bir sergi düzenledik "dedi.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nar, "Bugün burada bulunmamızın amacı 15 Temmuz darbe girişimini gençlerimize ve tüm halkımıza anlatmak için Özel İdare Ortaokulu'nda fotoğraf sergisi açtık ve tüm okullarda da bu sergiyi açacağız. Biz gençler olarak bu konuya vakıfız, küçük yaşta olanlar tam olarak bilgi sahibi değil bu amaçla fotoğraf sergimizi açtık ve devam ettireceğiz" dedi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğrafları yakından inceledi. Sergi de okul öğrencilerinin yaptıkları resimler de yer aldı.