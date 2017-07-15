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’15 Temmuz Güçlü Kadınlar Eğitim,yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’ Kuruldu

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’15 Temmuz Güçlü Kadınlar Eğitim,yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’ Kuruldu
Muş'ta, "15 Temmuz Güçlü Kadınlar Eğitim,Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" kuruldu.

Muş'ta, "15 Temmuz Güçlü Kadınlar Eğitim,Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" kuruldu.

Dernekle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan Özlem Kızılkaya, derneğin sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vereceğini söyledi. Kadınlara yönelik istihdam sağlayıcı eğitimler de sunacaklarını ifade eden Özlem Kızılkaya, "Verilecek eğitimden sonra kadınlara iş alanları oluşturmak, kadın haklarının korunması, yüceltilmesi, ülkedeki ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi bakımdan layık oldukları şekilde toplumda temsil edilmeleri için evrensel değerlere ulaşmaları, toplumsal bilincin yükseltilmesine katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Ayrıca kadınların ve gençlerin kamu, yerel, özel ve gönüllü kuruluşlarla iletişim kurabilmeleri sosyokültürel işbirliği yapmalarının sağlanmasına yardımcı olup, kadın ve gençlikle ilgili politikaların oluşturulmasına ve var olan politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması, öğretilmesi ve hukuki yönden kazanımlar elde edilmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Kızılkaya, "Bu konuyla ilgili çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapacağız. Derneğin kendi amaç ve projeleri doğrultusunda üretim ve istihdam konusunda ulusal ve uluslararası konularda çalışmalar yapıp, toplumun, özellikle kadınların, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim ve sosyal hizmet yollarıyla yardımcı olmak, bir çok alanda eğitim konusunda ilgili yerlerle ortak proje ve programlar dahilinde eğitimler sunacağız. Kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler, ulusal ve uluslararası alanda kadın konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya oluşumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, dayanışma, ortak çalışmalar yürütmek ve gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. Yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların, toplumda, çağdaş yaşam ve laik düzen etrafında bütünleşmeyi sağlamaları; insanlar arasında, dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşma ile kadını her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaları ve yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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