  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

15 Temmuz İçin ’Yerim Destanınızı’ Yazan Gazeteci Gözaltına Alındı

» »
15 Temmuz İçin ’Yerim Destanınızı’ Yazan Gazeteci Gözaltına Alındı
Kocaeli'de bir yerel gazetede 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yazdığı "Yerim Destanınızı" başlıklı köşe yazısı ile bir anda Türkiye'nin gündemine...

Kocaeli'de bir yerel gazetede 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yazdığı "Yerim Destanınızı" başlıklı köşe yazısı ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Yeliz Koray, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İzmit'te bir yerel internet gazetesinin sorumlu yazı işler müdürlüğü görevini üstlenen Yeliz Koray, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili "Yerim Destanınızı" isimli bir köşe yazısı kaleme aldı. Toplumun birçok kesiminden yazdığı köşe yazısı nedeniyle tepki toplayan Koray, dün akşam saatlerinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Koray'ın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okula Giren Hırsızlar Kameralara Yansıdı16 Temmuz 2017 Pazar 09:38
  • Gürcistan’dan Bulgaristan’a Festivale Giden Otobüs Giresun’da Kaza Yaptı: 38 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 09:23
  • Samsun’da Trafik Kazası: 6 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 09:18
  • Giresun’da Trafik Kazası: 23 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 07:03
  • Tuzla’da Polise Silahlı Saldırı: 1 Polis Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 06:08
  • Tbmm’de Kalabalığın Üzerine Drone Düştü: 6 Yaralı16 Temmuz 2017 Pazar 04:18
  • Tbmm’de Drone Düştü, Yaralılar Var16 Temmuz 2017 Pazar 03:58
  • Kuşadası Körfezi’nde 57 Kaçak Göçmen Kurtarıldı16 Temmuz 2017 Pazar 03:23
  • Gümüşhane’de Kömür Madeninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi16 Temmuz 2017 Pazar 02:58
  • Yaralıya İlk Müdahaleyi Olay Yerinden Geçen Doktor Yaptı16 Temmuz 2017 Pazar 01:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti