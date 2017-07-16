15 Temmuz İçin ’Yerim Destanınızı’ Yazan Gazeteci Gözaltına Alındı

Kocaeli'de bir yerel gazetede 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yazdığı "Yerim Destanınızı" başlıklı köşe yazısı ile bir anda Türkiye'nin gündemine...

Kocaeli'de bir yerel gazetede 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yazdığı "Yerim Destanınızı" başlıklı köşe yazısı ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Yeliz Koray, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İzmit'te bir yerel internet gazetesinin sorumlu yazı işler müdürlüğü görevini üstlenen Yeliz Koray, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili "Yerim Destanınızı" isimli bir köşe yazısı kaleme aldı. Toplumun birçok kesiminden yazdığı köşe yazısı nedeniyle tepki toplayan Koray, dün akşam saatlerinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Koray'ın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.