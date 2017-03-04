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15 Temmuz Kahramanları Ölümsüzleştirildi

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15 Temmuz Kahramanları Ölümsüzleştirildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kırılma anlarından birinin yaşandığı Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) kahramanı Ömer...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kırılma anlarından birinin yaşandığı Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) kahramanı Ömer Halisdemir ve Iğdırlı iki şehit ölümsüzleştirilecek.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir proje kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken şehit olan koruma astsubayı Ömer Halisdemir, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Iğdırlı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit Bülent Aydın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı binasında ağır yaralanan ve daha sonra şehit olan Iğdırlı Başkomiser Bülent Yurtseven'in resimleri yapılarak yaşatılacak.

"Kahramanlarımızın tanınmasına vesile olacak"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi 15 Temmuz gecesi şehit olan kahramanların canını seve seve feda ederek Ülkeyi, milleti ve bayrağımızı hiçbir zaman teslim etmeyeceğimizi gösterdiklerini belirtti. Gül, "resim öğretmeni Mehmet hocamızdan böyle bir talebimiz oldu. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı ve boş zamanlarında gönüllü olarak bu çizimleri yapıyor. Halk Eğitim Merkezi'nin giriş kısmına bu resmi çizerek, gelecek nesilin şehitlerimizi, kahramanlarımızı tanımalarını ve daha bilinçli olmalarını amaçladık. Fotoğrafta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün vatanımızı bölmeye çalıştığı gün Özel Kuvvetler'de darbenin seyrini değiştiren şehidimiz Ömer Halisdemir, sağ tarafında Iğdırlı şehidimiz Bülent Yurtseven ve sol tarafında gene Iğdırlı şehidimiz Bülent Aydın bulunuyor" dedi.

Resim öğretmeni Mehmet Aydın ise, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Gül'ün konu ile ilgili düşüncelerini ve yapmak istediği projeyi anlattığını söyledi. Aydın, "Halk Eğitim Müdürü Mehmet bey böyle bir proje için rica da bulundu. Bende hemen kabul ettim. Boş zamanlarımda gelip burada gönüllü olarak çizim yapıyorum. Fotoğraf henüz bitmedi ama görenler hem fikir hem de görsel olarak olumlu yorumlar yapıyor ve çok beğeniyorlar" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Kahramanları Ölümsüzleştirildi

15 Temmuz Kahramanları Ölümsüzleştirildi

15 Temmuz Kahramanları Ölümsüzleştirildi

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