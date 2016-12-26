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15 Temmuz kahramanları Şehitler Tepesi'nde

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15 Temmuz kahramanları Şehitler Tepesi'nde
15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen isimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ve Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen isimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ve Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. 

15 Temmuz'da darbecilere karşı cansiperhane şekilde mücadele veren 'İçimizdeki Kahramanlar' ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti ve taziye dileklerinde bulundu. Ardından Şehitler Tepesi'ne gelen kahramanlar gençlik merkezlerine üye gençlerle birlikte, terör saldırılarının yaşandığı yere karanfiller bırakarak şehitler için dua ettiler.

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