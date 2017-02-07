15 Temmuz Kahramanları Yaşadıklarını Anlattı

Çankırı'da düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" programına katılan Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin...

Çankırı'da düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" programına katılan Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük katkı sağlayan gaziler ve şehit yakınları yaşadıklarını anlattı.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda sela ile başlayan programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programın açılışında konuşan Çankırı Valisi Mesut Köse, 15 Temmuz'da halkın hür iradesi sayesinde karanlığın aydınlığa kavuştuğunu belirterek, birlik beraberlik ile aziz milletin her güçlüğü yenebileceğini kaydetti.

Darbeci askerlere karşı mücadelesiyle tanınan emekli binbaşı Barış Dedebağı ise FETÖ örgütünün tehlikesinin hala bitmediğine vurgu yaparak, FETÖ üyelerinin kılıktan kılığa girdiğini ifade etti. Dedebağı, ortaya düşen ateşi kelimelerle anlatamayacağını aktardı.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle şehit olan Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ da o gece yaşananları anlatırken duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Saraçhane'de darbecilerin açtıkları ateş sonucu iki bacağından vurularak yaralanan milli karateci İsmet Doğan da "Ben hep şehit olmak isterdim ve şehit olabilmek için Rabbime hep dua ederdim" dedi.

Türk bayraklarıyla dolu salonda duygusal anlar yaşanırken "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" programı Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle devam etti.