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15 Temmuz Konulu Karikatür Yarışmasında Ödüller Verildi

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15 Temmuz Konulu Karikatür Yarışmasında Ödüller Verildi
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması"nda dereceye girenlere...

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 15 Temmuz'un birinci yılında düzenlenen programlarla o günün adeta yeniden yaşandığını belirterek, "Ölüme koşarak ve gülerek giden insanları hatırlıyoruz. O gün hepimiz şehadet şerbetini içmek için evimizden helalleşerek ayrıldık. Bu gün Konya'da düzenlenecek önemli programlarda şehitlerimiz anılacak" dedi. Bu tür programların milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak adına önemli olduğunu kaydeden Kılca, yarışmaya katılan ve emek veren herkese teşekkür etti.

TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten de FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da halkımıza, devletimize ve dinimize nasıl ihanet ettiğinin unutulmaması ve unutturulmaması için etkin mesaj vasıtalarından biri olan karikatürle o günü anlatmak istediklerini söyledi. Etkinlikleri Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediklerini kaydeden Erten, yarışmasının düzenlenmesi ve sonuçlandırılmasında büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e ve belediye yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada birinci olan Batuhan Çetin'in ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, üçüncü olan Cemil Safitürk'ün ödülünü TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, Jüri Özel Ödülüne layık görülen Ayşenur Palabıyık'ın ödülünü ise Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar takdim etti.

15 Temmuz Konulu Karikatür Yarışmasında Ödüller Verildi

15 Temmuz Konulu Karikatür Yarışmasında Ödüller Verildi

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