“15 Temmuz" Konulu Yarışmalarda Derece Alan Öğrenciler Ödüllendirildi

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anısına düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anısına düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Çocuk ve Genç Gözüyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz Anısına Resim, Şiir, Kompozisyon, Sunu ve Görsel İçerik (Video)" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Osmaniye Valisi Kerem Al tarafından verildi.

Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Vali Kerem Al'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Ödül töreni öncesi Vali Al ve protokol üyeleri düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Vali Al, yarışmada derece alan öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilerden resimlerin öykülerini dinledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, düzenlenen yarışmaların, öğrencileri derecelendirmenin ötesinde çocukların ve gençlerin katılımını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Törenin devamında mansiyon alan öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi. Yarışmalarda üçüncülük derecesini elde eden öğrenciler ödüllerini İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'den, ikincilik derecesi alan öğrenciler ise ödüllerini Belediye Başkanı Kadir Kara'dan aldı. Yarışmaların birincilerine ise ödüllerini Vali Kerem Al verdi.

Yarışmalarda birinci olan öğrencileri tebrik eden Al, başarılarının devamını diledi.