15 Temmuz "Kum Heykel" İle Anlatıldı

Antalya'da 11. kez kapılarını açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 15 Temmuz darbe girişiminin anısına tank heykeli yapıldı.

Antalya'da 11. kez kapılarını açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 15 Temmuz darbe girişiminin anısına tank heykeli yapıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 15 Temmuz darbe girişiminin anısına 250 ton kum kullanılarak yapılan "Demokrasi ve Şehitler Anıtı" adı verilen heykelin açılışı yapıldı. Festival alanının girişinde sergilenen heykelde, bir tankı ezen ve Türk bayrağı taşıyan eller bulunuyor. Açılışa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta Vali Münir Karaloğlu, festivalin önemli bir turizm faaliyeti olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Karanlık gecenin yıldönümünü yaşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu sadece 15 Temmuzlar da meydana toplanarak yapamayız. Unutmamak için mutlaka sanatın desteğine ihtiyacımız var. Saatlerce konuşsa bile 15 Temmuz heykelinin zihinlerde oluşturduğu etkiyi başaramayız. O nedenle 15 Temmuz'la ilgili daha çok sanatsal etkinliğe ihtiyacımız var. Bunu bütün sanatçılara çağrı olarak söyleyebiliriz. O nedenle kum heykel festivali çok önemlidir" diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise festival kapsamında oluşturulan, Demokrasi Heykeli'nin önemli olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizdi.

"Bu festival bizim çocuğumuz gibidir"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de anlamlı bir günde açılış yaptıklarını belirterek, 2006 yılında önüne gelen bu projeye Antalya'da turizmi çeşitlendirmek adına katkı verdiklerini kaydetti.

Kum heykellerin kurulduğu günden bu yana Antalya'da turizme renk kattığını ifade eden Türel, "Bu festival bizim çocuğumuz gibidir. Antalya'da bu gibi etkinliklerin sayısını arttırmak istiyoruz. Bu alanda yakında bir kruvaziyer limanı projesi başlayacak. Festivale nerede olursa olsun destek vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Destanı'nın yazıldığı bugün de festivalin açılışının yapılmasını çok önemli buluyorum" diye konuştu.

Festival Direktörü Cem Karaca da bu yıl 11.'sini düzenledikleri Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin özel bir heykel çalışması nedeniyle açılışı 15 Temmuz'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kum heykel festivalinin dünyanın en eski en büyük kum heykel etkinliklerinden biri olduğunu dile getiren Karaca, "Yaklaşık 10 bin ton nehir kumu kullanarak, 10'a aşkın ülkeden 20 civarında heykeltıraşın katılımıyla, 3 hafta süren performansla bu heykeller ortaya çıktı. Tema iki senede bir değişiyor. Alan genişliğimiz 7 bin metrekaredir. Antalya'nın turizmine katkı veriyoruz. 15 Temmuz'un önemine binayen Rus heykeltıraş Alex Skarednoff tarafından 15 Temmuz heykeli yapıldı. O gün yaşananların anısına bir heykeli yaptık ve adını, "Demokrasi ve Şehitler" adını verdik. En çok ilgi gösterilen heykellerin başında yer alıyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol heykelin kurdelesini kesti ve heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heykelleri gezen Sevda Gümüş, çok anlamlı bir günde çok önemli bir heykelin vücuda getirildiğini söyledi.