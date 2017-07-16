15 Temmuz Kupaları Sahiplerini Buldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Zaferi" programı kapsamında;...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Zaferi" programı kapsamında; Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Edremit Körfezi Temsilciliğinin yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasının kupaları dağıtıldı.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda başlayan ve 3 gün süren dörtlü turnuvada; Armutçuk Spor, Yenimahalle 2008 Spor, Küçükköy Spor ve Barbaros Sefa Spor kulüplerinin U-12 takımları yer aldı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın yanı sıra; Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 1. Lig takımlarından Akhisar Spor'un eski Teknik Direktörü Cihat Aslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve Balıkesir ASKF Edremit Körfezi Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, daire amirleri, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların hazır bulunduğu turnuvanın ödül töreninde turnuvaya takılan 4 takıma da şampiyonluk kupası verildi.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu da, "Gençler Asla Unutmaz sloganıyla düzenledikleri 3 gün süren turnuva da 4 takımı da şampiyon olarak kabul ettiklerini belirterek, "Çünkü bu çocuklarımız burada vatanları ve milletleri için bir araya gelerek bu turnuvayı gerçekleştirdiler. Bizde bu turnuvada gösterdikleri başarı nedeniyle kupa ve madalyalarla ödüllendirilecek" dedi.

Turnuvanın kupa töreninde; takımların emektar personeli ve antrenörlerine de katılım sertifikaları da verildi.