15 Temmuz Milli Birlik Ve Dayanışma Günü

Hain Darbe Girişiminin seneyi devriyesinde Kırşehir'de toplanan binlerce kişi Erzincan Atlı Spor kulübü üyeleri öncülüğünde Askerlik Şubesi kavşağından...

Hain Darbe Girişiminin seneyi devriyesinde Kırşehir'de toplanan binlerce kişi Erzincan Atlı Spor kulübü üyeleri öncülüğünde Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanına kadar Türk bayrakları ile yürüdü.

Cacabey Meydanını dolduran binlerce kişi Kırşehir Belediyesi Mehteran ekibinin öncülüğünde İstiklal Marşını okudu. Ellerinde Türk bayrağı olan binlerce kişi darbeye karşı olduklarını belirterek Mehter ekibi parçalarına eşlik etti.

Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanına kadar olan alanda polis geniş güvenlik önlemleri alırken meydan da kurulan alana Kırşehirliler aranarak alındı. Cacabey Meydanında kurulan dev ekranla Kırşehirliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ve bir yıl önce darbe girişimi esnasında neler yaşandığını takip edecek.

Cacabey Meydanında gerçekleşen Milli, Birlik ve Demokrasi Gününün seneyi devriyesi etkinliklerinde meydanda Türk Bayrakları ile toplanan guruplar "Darbeye Hayır', "Teröre Hayır" sloganları atıyor. Kırşehir etkinliklerini Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Altıntaş, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip ediyor.