  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

15 Temmuz Milli Birlik Ve Dayanışma Günü

» »
15 Temmuz Milli Birlik Ve Dayanışma Günü
Hain Darbe Girişiminin seneyi devriyesinde Kırşehir'de toplanan binlerce kişi Erzincan Atlı Spor kulübü üyeleri öncülüğünde Askerlik Şubesi kavşağından...

Hain Darbe Girişiminin seneyi devriyesinde Kırşehir'de toplanan binlerce kişi Erzincan Atlı Spor kulübü üyeleri öncülüğünde Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanına kadar Türk bayrakları ile yürüdü.

Cacabey Meydanını dolduran binlerce kişi Kırşehir Belediyesi Mehteran ekibinin öncülüğünde İstiklal Marşını okudu. Ellerinde Türk bayrağı olan binlerce kişi darbeye karşı olduklarını belirterek Mehter ekibi parçalarına eşlik etti.

Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanına kadar olan alanda polis geniş güvenlik önlemleri alırken meydan da kurulan alana Kırşehirliler aranarak alındı. Cacabey Meydanında kurulan dev ekranla Kırşehirliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ve bir yıl önce darbe girişimi esnasında neler yaşandığını takip edecek.

Cacabey Meydanında gerçekleşen Milli, Birlik ve Demokrasi Gününün seneyi devriyesi etkinliklerinde meydanda Türk Bayrakları ile toplanan guruplar "Darbeye Hayır', "Teröre Hayır" sloganları atıyor. Kırşehir etkinliklerini Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Altıntaş, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 249 Metre Uzunluğundaki Bayrakla Milli Yürüyüş15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:18
  • Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesinde Yaptığı Anonsu Tekrarladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
  • 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:08
  • Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:58
  • 15 Temmuz Milli Birlik Ve Dayanışma Günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:53
  • Sadiye Teyze Fetö’yü Astı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:33
  • Özel Harekat Şehitleri İçin Anma Töreni15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:28
  • Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
  • Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’na Yoğun İlgi15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
  • Giresun’da 15 Temmuz Yürüyüşü15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti