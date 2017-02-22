’15 Temmuz Milli İrade Destanı’ Unutulmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "15 Temmuz Milli İrade Destanı" yazarlık yarışmasına başvurular devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "15 Temmuz Milli İrade Destanı" yazarlık yarışmasına başvurular devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği "15 Temmuz Milli İrade Destanı" yazarlık yarışmasına başvurular sürüyor. Yarışmayla 15 Temmuz darbe girişimi benzeri olaylarla karşılaşmamak için, gelecek nesillerin tiyatro sanatı üzerinden bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Tiyatro oyunu yazma yarışmasına katılacak eserler, oluşturulacak seçici kurul üyeleri tarafından konu, dil, süre, dramatik oyun yazma teknikleri ve yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecek.

Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Mansiyon almaya hak kazanan üç eser için ise ödül 5'er bin TL olacak. Ödül alan eser, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış ise, ödül miktarı aralarında eşit olarak bölünecek. Yarışmaya katılmak isteyen eser sahiplerinin 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar eserlerini teslim etmeleri gerekiyor.