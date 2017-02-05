'15 Temmuz ruhu' müzede yaşayacak

Çorum Belediyesi'nce FETÖ darbe girişimi sırasındaki mücadele ruhunu unutturmamak ve şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla '15 Temmuz Şehitler Müzesi' kurulacak

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Sanat Müzesi ve Resim Galerisi'nde düzenlediği toplantıda, bugüne kadar sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini vurgulayan Külcü, "Yaklaşık 8 yıldır sosyal ve kültürel alandaki projeler için 47 milyon liralık bütçe kullanmışız" dedi.

GELECEK NESİLLERE ARMAĞAN

Bu yıl hayata geçirecekleri sosyal ve kültürel projelere değinen Başkan Külcü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların anısını yaşatmak ve bu mücadele ruhunu unutturmamak için "15 Temmuz Şehitler Müzesi" kuracaklarını söyledi. Türkiye için 15 Temmuz'un dönüm noktası olduğuna işaret eden Külcü, "Muhteşem bir hikayedir o gece, muhteşem bir zaferdir. Allah bu nesle nasip etti ama bizden sonraki nesillere de mutlaka Çanakkale gibi anlatmamız, aktarmamız ve canlı tutmamız lazım. Müzemizi işte bu amaçla yapıyoruz" diye konuştu.

Projesi tamamlanmak üzere olan müzenin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da açılacağını bildiren Külcü, "Tüm okullarımızdan evlatlarımızı belediyenin araçlarıyla alacağız, getirip onları misafir edeceğiz, yaşananları seyrettireceğiz" ifadesini kullandı. Külcü, müzede, 15 Temmuz'da şehit olan 12 Çorumlu ile darbe girişiminin bastırılmasında kahramanca görev üstlenen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kişisel eşyalarının yer alacağı odaların bulunacağını sözlerine ekledi.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün düzenlediği toplantıya, sivil toplum örgütü temsilcileri ile araştırmacı ve yazarlar da katıldı.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM