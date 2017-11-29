IHAAW181126-ASA/29-11-2017 - 15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı işgal davasında karar açıklandı. 8'i rütbeli asker "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, 20 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 29.11.2017 18:11:26 TSI NNNN
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15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı İşgal Davasında Karar Açıklandı. 8’i Rütbeli Asker “Anayasayı İhlal” Suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse, 20 Sanık İse Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı.
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15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı İşgal Davasında Karar Açıklandı. 8’i Rütbeli Asker “Anayasayı İhlal” Suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse, 20 Sanık İse Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı.IHAAW181126-ASA/29-11-2017 - 15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı işgal davasında karar açıklandı.
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