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15 Temmuz Sanığı Paşa Lakaplı Zekeriya Kuzu Cezaevinde Kendini Şiire Vermiş

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15 Temmuz Sanığı Paşa Lakaplı Zekeriya Kuzu Cezaevinde Kendini Şiire Vermiş
15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık...

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık taleplerinin dinlenmesi esnasında hakkındaki suçlamalar ile ilgili konuşan Zekeriya Kuzu tutuklu bulunduğu cezaevinde sıkıntıdan kendini şiire verdiğini açıkladı.

Deliler ve tanık ifadeleri üzerinde talebi dinlenen MAK timinde görevli eski Astsubay Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu, medyanın kendisini linç ettiğini, "Çiğli İmamı" olduğunu da medyadan öğrendiğini ileri sürdü. Kuzu, "Ben eski bir askerim. Adı geçen örgütün imamlarının sivil kişilerden oluştuğu yönünde ifadeler var. Çiğli imamı olduğumu medyadan öğrendim. Ortada bir tiyatro var. Eğer bu tiyatro devletin bekası için ise sorun yok. Ama kişilerin bekası için ise sorun var. Medya beni linç ediyor. Biz yakalanmadık. Kendimiz teslim olduk. Cumhurbaşkanına Allah uzun ömür versin. Ben Cumhurbaşkanına hiçbir zaman küfür etmedim. Cezaevinde sıkılıyorum ve ben şiir yazmaya başladım" dedi.

Kuzu ifadesinde yakalandığında üzerinden çıkan paraların kendisine teslim edilmesini de isterken, "Cüzdanımda 1 dolar ve bunun yanında da paralarım vardı. Bu paraların mahkemenizce tarafıma verilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanıklardan eski Özel Kuvvetler personeli Yüzbaşı İsmail Yiğit ise, "Bu davanın bir numarala mağduru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki numaralı mağduru Emin Erdoğan ve üç numaraları mağduru da Berat Albayrak olarak geçiyor" dedi. Mahkeme başkanı araya girerek, "Sayın Emine Erdoğan dosyada mağdur olarak yer almıyor" dedi. Yiğit ifadesinin devamında, "Ben adı geçen bu mağdurların nasıl mağdur olmuştur bunların aydınlatılmasını istiyorum" dedi.

15 Temmuz Sanığı Paşa Lakaplı Zekeriya Kuzu Cezaevinde Kendini Şiire Vermiş

15 Temmuz Sanığı Paşa Lakaplı Zekeriya Kuzu Cezaevinde Kendini Şiire Vermiş

15 Temmuz Sanığı Paşa Lakaplı Zekeriya Kuzu Cezaevinde Kendini Şiire Vermiş

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