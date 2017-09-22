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15 Temmuz şehidi Ferhat görevini yaptı

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15 Temmuz şehidi Ferhat görevini yaptı
Turhal'ın 15 Temmuz şehidi polis memuru Ferhat Koç'un isminin verildiği okulda düzenlenen programda konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Göçer, "Ferhat'ın yüzündeki ifade 'Anne ben görevimi yaptım' ifadesiydi" dedi

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı düzenlendi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Ferhat Koç'un isminin verildiği 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda şehit Koç'un hayatı anlatıldı, öğrencilerin şehitler için yaptığı hatmin duası edildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı. Şahit Ferhat Koç'u kendi elleriyle kefenlediğini ve kabre koyduğunu belirten Göçer, "Yüzündeki o güzel ifadeyi hiç unutmuyorum. Bir insan borcunu öder, görevini yapar da yüzünde mutluluk olur ya, Ferhat'ın yüzündeki ifade de 'Anne ben görevimi yaptım' ifadesiydi" dedi. Daha sonra şehidin babası Mustafa Koç'a Göçer tarafından Kur'an-ı Kerim, Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer de Türk bayrağı verdi.

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