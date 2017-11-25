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15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Anı Evi Açıldı

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15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Anı Evi Açıldı
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in...

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in için Kayseri'de yapılan "Anı Evi" Vali Süleyman Kamçı'nın katılımıyla açıldı.

15 Temmuz FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanmış ve 51 polis şehit olmuştu. Şehitlerden biri olan Kayserili Cennet Yiğit için ailesi, Bünyan ilçesinde yaşadıkları evi "Şehit Cennet Yiğit Anı Evi" olarak düzenledi. Şehit Cennet Yiğit'in cebinden çıkan yanmış telefonundan, kıyafetlerine; atılan misket bombasından, özel eşyalarının bulunduğu Anı Evi'nin açılışını Vali Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve yakınları yaptı. Dua eşliğinde yapılan açılışın ardından Cali Kamçı ve beraberindekiler, Anı Evi'ni gezerek baba Yahya Yiğit'ten bilgi aldı. Vali Kamçı emeği geçenlere teşekkür ederek, "15 Temmuz'da pek çok şehit verdik, 2 binin üzerinde gazimiz var. Bunlardan biri de Cennet Yiğit kızımızdı. Cennet Yiğit'in babası Yahya Bey sağ olsun evinin altına onun için bir Anı Evi yaptı. Bu Anı Evi de bizim unutmamıza ve unutturmamamıza vesile olacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatan hainlerine dahi kullanmadıkları bu bombayı bizim evladımıza kullandılar"

Baba Yahya Yiğit gazetecilere yaptığı açıklamada kızlarının eşyalarının sergilendiğini, sergilenenler arasında kendilerini en çok üzenin ise Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan misket bombası olduğunu söyledi. Baba Yiğit, "Burada 15 Temmuz hain kalkışmada ülkemizde o gece neler yaşanmış, onların köşesi var. Cennet Yiğit'in bebekliğinden şahadetine kadar olan yaşantısını anlatan bir köşemiz var. Kahraman kadınlar köşemiz var. En önemlisi hain kalkışmada Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandı, 51 vatan evladı şehit oldu, onların köşesi var. Şehidimizin çalışmalarının yer aldığı resim, karakalem köşemiz var. Hain kalkışmada Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan misket bombasını, yanmış telefonunu sergiliyoruz. Gelecek nesillere bir şeyler anlatabilirsek tek gayemiz bu. İnşallah gelecek nesillere bir şeyler anlatabiliriz. İçimi en çok acıtan ise şurada misket bombası var. Teröriste kullanmadıkları o bombayı bizim evlatlarımıza kullandı bu namertler. Bizim içimizi en çok bu acıtıyor. Vatan hainlerine dahi kullanmadıkları bu bombayı bizim evladımıza kullandılar. Bizi en çok o üzüyor. Rabbim bütün şehitlerimizin şahadetini kabul eder inşallah" ifadelerini kullandı.

Anne Huriye Yiğit ise 15 Temmuz'un bir şeyler öğretmesi gerektiğini dile getirerek, "Unutulmasınlar, her zaman hatırlansınlar. Hep buraya geleyim ve dertleşeyim kızımla. 15 Temmuz herkes için bir anı olsun. Tek bayrak ve tek millet olmamız gerekiyor. 15 Temmuz bizlere bir şeyler öğretsin artık, akıllanalım. Sadece ağlamakla olmuyor, onları her zaman anmak, dua etmemiz gerekiyor. Onların sayesinde buradayız" dedi.

Vali Kamçı ayrıca Anı Evi'nde bulunan Hatıra Defteri'ni imzaladı.

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