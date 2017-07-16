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15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı

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15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı
15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen Balıkesirli polis Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, demokrasi nöbeti tutan binlerce vatandaşın önünde torbasından...

15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen Balıkesirli polis Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, demokrasi nöbeti tutan binlerce vatandaşın önünde torbasından çıkardığı hayvan zincirini eline alarak FETÖ'ye seslendi. "Vatana hayırlı evlat yetiştirdim" diyen Anne Solak, "Onları bize teslim edin, şunları hayvan zinciri ile bağlayalım. Hayvanları nasıl bu zincirle çekiyorsak, onları da öyle çekelim" dedi.

Balıkesir'de tutulan demokrasi nöbetine 15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak ve babası Hayati Solak damga vurdu. Vali Ersin Yazıcı'nın platforma çağırdığı anne ve baba duygu ve düşüncelerini demokrasi nöbeti tutan binlerce vatandaş ile paylaştı. Baba Hayati Solak, "Ben Turgut Solak'ın babasıyım. Demokrasi nöbetine hoşgeldiniz. Bu teröristlerde Müslüman kanı yoktur. Bir Turgut'u şehit ettiniz, binlerce Turgut yetişiyor" dedi.

Turgut Solak'ın annesi Şeküre Solak, "Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında şerefsizler yüzünden şehit olan Turgut Solak'ın annesiyim. Bizi onurlandırdınız, çok duygulandım. Bu gece benim en karanlık, en kötü gecem. Ayrıca en huzurlu, en mutlu gecem. Yavrum, bu gece şehadet şerbeti içti. Alnımız açık, başımız dik. Başı eğik olan hainler, şerefsizler şu kadarcık yüreğiniz varsa şerefsiz FETÖ haini Amerika'ya kaçtın gittin. O şerefsizi bize teslim edin" dedi.

Yanında getirdiği poşetin içinden önce getirdiği eldiveni giyen anne Şeküre Solak, ardından poşetin içinden büyükbaş hayvanların bağlandığı bir zincir çıkarttı. Solak, "Amerika köpeğini bize verin. O şerefsizlerin mikropları elime bulaşmasın diye eldiven taktım. Onları bize teslim edin şunları hayvan zinciri ile bağlayalım. Biz nasıl hayvanları satarken hayvanları bu zincirlerle çekiyorsak, onları da böyle çekelim. Ucu çivili sopalarla onları dürtelim. Onların koca kulaklarını kesip, gözlerini de oyalım. Biz yavrularımızı vatan haini olarak yetiştirmedik. Vatana millete hayırlı evlat yetiştirdik. Şükürler olsun "vatan haini" dedirtemediler" şeklinde konuştu.

Anne Şeküre Solak'ın konuşması "İdam isteriz" sloganları ile kesilirken, vatandaşlar uzun süre Anne ve Baba Solak'ı alkışladı.

15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı

15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı

15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı

15 Temmuz Şehidinin Annesi Fetö’ye Zincir Salladı

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