15 Temmuz Şehidinin İsmi İkizinin Oğlunda Yaşayacak

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önüne giden ve sabah saatlerinde FETÖ mensupları...

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önüne giden ve sabah saatlerinde FETÖ mensupları tarafından atılan bombayla şehit olan Erkan Yiğit'in adı, ikizi Volkan Yiğit'in yeni doğan çocuğuna verildi.

Tek yumurta ikizi olan Volkan Yiğit ve Erkan Yiğit, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önüne gitmiş, Erkan Yiğit, sabah saatlerinde FETÖ mensuplarınca atılan bomba sonucu Erkan Yiğit hayatını kaybetmişti. Külliyede sabaha kadar mücadele veren ikizlerin yolları, sabaha karşı atılan bombayla ayrılmış ve Volkan Yiğit de koluna saplanan şarapnel parçası nedeniyle yaralanmıştı.

"Bir ölünce bin dirilen biziz"

15 Temmuz'da kardeşini kaybeden Volkan Yiğit, dün dünyaya gelen oğluna ikizi Erkan'ın ismini verdi. 15 Temmuz'da, 35 yıllık kardeşini değil arkadaşını kaybettiğini söyleyen Yiğit, "Allah bana da böyle bir güzellik nasip etti. Cumhurbaşkanımız ile görüştüğümüzde bize "Kaç çocuğunuz var?" diye sordu. Biz de "2 çocuğumuz var" deyince "yetmez 3 olsun" dedi. Allah Erkan bebeği bize nasip etti. Reisimize de hediye gibi bir şey oldu. Çocuğum olarak görmüyorum ben onu kaybettiğim ikizim olarak görüyorum. İnşallah o da amcası gibi kahraman olur, vatan hainlerine karşı dik durur ve davasını güder. Bir ölünce bin dirilen biziz. Erkan şehit oldu ama bir Erkan daha geldi. İnşallah o da amcası gibi kahraman olacak. Oğlum, amcasını bende yaşatacak. Amcasının mücadelelerini, vatan için yaptıklarını, kahramanlıklarını anlatacağım" dedi.

"Bizim için Külliye bir yardı, namustu"

15 Temmuz gecesi ikizi Erkan Yiğit'in de aralarında olduğu 17 kişilik bir arkadaş gurubuyla Külliyenin yolunu tuttuklarını belirten Yiğit o günü şöyle anlattı:

"Reisin emriyle Külliyenin yolunu tuttuk. O gece bir şey olmayacak gibiydi. Her şey toz pembeydi. Üzerimizden helikopterler uçuyor, sağa sola ateş açıyordu. Biz mevzimizi terk etmedik. Bizim için Külliye bir yardı, namustu. Bu nedenle sabaha kadar bekledik. Sabah namazını kılarken üzerimize helikopterlerden bomba atıldı. Safımızı bozmadık ve namazımızı kıldık. Kendi aramızda şiirler, marşlar okuyarak sabahı edelim dedik. Saat 06.30'da hainlerin attığı bomba ile ikizim Erkan Yiğit'i şehit verdik. Biz o gün vatan, millet, devlet, Reis için çıkmıştık yola. Üzerimize düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. 35 yıllık kardeşimi değil arkadaşımı kaybettim. Yediğimiz içtiğimiz birdi. Düğünümüz bile bir oldu. Askere de beraber gittik. İnşallah oğlum da amcası gibi kahraman olur. Tek derdi vatan, millet ve bayrak olur."

15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit'in ismini taşıyacak bir bebeğin dünyaya geldiğini kaydeden şehidin abisi ve Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit de, "Rabbim bir aldı ama biz küllerimizden bin doğmasını bildik. Erkan bebek şehidimizin adı ile yeniden yaşayacak ve vatanına, milletine, devletine, sancağına, bayrağına sahip vatansever bir genç olarak memleketimize hizmet edecek" diye konuştu.

Gidenlerin geri dönmediğini ifade eden Yiğit, aileye Erkan Yiğit isminin tekrar gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.