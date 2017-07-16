15 Temmuz Şehitler Anıtı Denizli’de Açıldı

Denizli'de, 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara karşı darbe direnişini temsil eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı törenle açıldı.

Denizli'de, 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara karşı darbe direnişini temsil eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı törenle açıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında bir tankı durduran Metin Doğan'ı gösteren fotoğraftan esinlenilerek yapılan "15 Temmuz Demokrasi Anıtı" ve Şehitler yolu açıldı. Bir tankın önüne yatan ve tankın üzerine ellerinde bayraklarla çıkan vatandaşları temsil eden ve polyesterden yapılan tank anıt 6 ayda tamamlandı.

Üzerine vatandaşların Türk bayrakları ile durduğu anıtının açılışına Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile daire müdürleri, meclis üyeleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yüzyıllarca adını tarihe altın harflerle yazdıran, bağımsızlık denilince akla gelen Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Subaşıoğlu, "15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş FETÖ mensubu teröristler tarafından yapılmak istenen darbe girişimini yüce milletimiz geri püskürtmüştür. Millet darbe yapmak isteyen hainlere darbe yapmıştır. Belediye olarak ilçemize kazandırdığımız bu anıt, milletin darbeye karşı gösterdiği müthiş direniş destanının bir sembolü olarak geceyi aydınlatacak, gündüz de tankın önüne siper olan kahramanlarımızın hatırasını yaşatacaktır" dedi.

Törende konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, Türk milletinin hain kalkışmayı durdurarak dünyaya örnek bir destan gösterdiğini söyledi.

Konuşmalardan sonra törene katılanlar hep birlikte anıtın ve yolun açılışını yaptı. Açılıştan sonra Merkezefendi Kaymakamlığı ve Merkezefendi Belediyesinin işbirliğiyle Niğde'deki şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyarete eden 20 öğrenci tarafından getirilen toprak, anıtın önünde oluşturulan alana protokol üyeleri tarafından atıldı.