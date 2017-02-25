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15 Temmuz Şehitler Çeşmesi Simge Oldu

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15 Temmuz Şehitler Çeşmesi Simge Oldu
Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası vatandaşlar tarafından yapılan'15 Temmuz Şehitler Çeşmesi', Fatsa-Altınordu...

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası vatandaşlar tarafından yapılan'15 Temmuz Şehitler Çeşmesi', Fatsa-Altınordu karayolunun simgesi oldu.

Uzun yıllar önce yapılan ancak kaynağı kuruduğu için su akmayan çeşmeye başka bir kaynaktan su getirilerek çalışır hale getirilmesinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimini hafızalarda tutmak için "15 Temmuz Şehitleri Çeşmesi" adı verildi. Fatsa-Altınordu yolu güzergahında olan çeşmeyi gören herkes su içmeyi ihmal etmezken, 15 Temmuz şehitlerini de yad ederek, dua okuyor.

Yalıköy Mahallesi sakinlerinden Lütfü Aydın, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak için çeşmeyi yaptırdıklarını söyledi. Çeşmenin yıllar önce kuruduğunu ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Metin Mutlu adlı vatandaşın bahçesinden çıkan suyu buraya bağlayarak yeniden akmasının sağlandığını belirten Aydın, "Çeşme 15 Temmuz'da hain terör örgütünün darbe girişimini ve o gün Türk milletinin gösterdiği birlik beraberliği temsil etmek açısından önemli bir simge oldu. Şahsen ben çeşmeden her su içtiğimde 15 Temmuz gecesini ve Türkiye'nin geleceği için canlarını hiçe sayan şehitleri hatırlıyorum" dedi.

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