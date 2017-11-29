IHAAW222812-ASA/29-11-2017 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu geçiş tarafında bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle köprü tamamen trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi. 29.11.2017 22:28:12 TSI NNNN
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Geçiş Tarafında Bulunan Şüpheli Bir Çanta Nedeniyle Köprü Tamamen Trafiğe Kapatıldı. Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi.
IHAAW222812-ASA/29-11-2017 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu geçiş tarafında bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle köprü tamamen trafiğe kapatıldı.
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Anadolu Geçiş Tarafında Bulunan Şüpheli Bir Çanta Nedeniyle Trafiğe Kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeniden Trafiğe Açıldı.IHAAW223422-ASA/29-11-2017 - Anadolu geçiş tarafında bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü yeniden trafiğe...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Geçiş Tarafında Bulunan Şüpheli Bir Çanta Nedeniyle Köprü Tamamen Trafiğe Kapatıldı. Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi.IHAAW222812-ASA/29-11-2017 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu geçiş tarafında bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle köprü tamamen trafiğe kapatıldı.
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