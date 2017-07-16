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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeniden Trafiğe Açıldı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeniden Trafiğe Açıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sabah saat 07.30 sıralarında yeniden trafiğe...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni nedeniyle trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sabah saat 07.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'nci yıl dönümü kapsamında, dün akşam köprü üzerinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" nedeniyle yaklaşık 12 saattir kapalı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sabah saat 07.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı. Anma etkinliklerinin ardından gece boyunca temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki yakadan da kontrollü olarak trafik akımı verilerek, köprüde trafiğin normal seyrine dönmesi sağlandı.

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