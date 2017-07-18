  • BIST 106.217
  • Altın 140,053
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 26 °C

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

» »
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Trafik Kazası: 2 Yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında koltukları ve bagajı sarımsak dolu bir araç bariyerlere girerken, araçta bulunan yaşlı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında koltukları ve bagajı sarımsak dolu bir araç bariyerlere girerken, araçta bulunan yaşlı çift yaralandı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu'nun Zincirlikuyu istikametinde seyreden, Şaban Ekici yönetimindeki 37 AN 103 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refuje çarptı. Meydana gelen kazada Ekici ve eşi Nermin Ekici, aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaşlı çifti çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aracın koltuklarının ve bagajının sarımsakla dolu olması dikkat çekti

Kazada hafif yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza yapan aracın trafik çekicisi ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, aracın koltuklarının ve bagajının fazla miktarda sarımsakla dolu olması ve araçta bir de terazi bulunması dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Aracın Kastamonu'dan geldiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaştan Kaçtı Denize Can Verdi18 Temmuz 2017 Salı 00:18
  • Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:58
  • Seri Hırsız Son İşinde Cemaate Yakalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:48
  • Büyükada’da Gözaltına Alınan Şüpheliler Mahkemeye Sevk Edildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:43
  • Konya’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
  • Otoparkçıların Kavgasında Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest Bırakıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
  • Engelli Aracıyla Yaptığı Kazada Hayatını Kaybetti17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:43
  • Epilepsi Hastası Çocuk Unutulduğu Servis Aracında Ölü Bulundu17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:08
  • Samsun’da 1074 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
  • Kütahya’da Raybüsle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti