15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Yüzbinlerce İnsan Havadan Görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yüzbinlerce insan köprüye akın etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yüzbinlerce insan köprüye akın etti. Köprüye akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen törene vatandaşlar adeta bir insan seli şeklinde akın etti. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu alan ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yüzbinlerce insan görülürken, ayrıca çok sayıda insanın da deniz taşıtlarıyla tören alanına gelmeye çalıştığı görülüyor.