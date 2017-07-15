15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Koşarak Girdiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla koşarak köprüye...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla koşarak köprüye girdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için vatandaşlar 15 temmuz Şehitler köprüsüne gelmeye başladı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla köprüye gelen vatandaşlar polisler tarafından x ray cihazlarından geçirilerek köprüye alındı. Köprüye akın eden binlerce vatandaş sloganlar atarak köprüye girdi. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan bir grup genç de koşarak köprüye girdi.