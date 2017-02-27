15 Temmuz Şehitleri Anısına Pul Tasarım Yarışması

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 15 Temmuz şehitleri anısına pul tasarımı yarışması düzenliyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 15 Temmuz şehitleri anısına pul tasarımı yarışması düzenliyor.

Bingöl PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2017 tarihinde tedavüle sunulması planlanan "Demokrasi ve Şehitler Günü" konulu anma pulunda yer alacak görsellerin belirlenmesi için tasarım yarışması düzenlediğini belirtti. Taşdelen, "Kamuoyunun pul ve pulculuğa ilgisini artırmak, pullar ile kültürel değerlerimizi öne çıkararak demokrasi ve milli irade bilincinin gelişmesine katkı sağlamak ve 15 Temmuz şehitlerimizi anmak amacıyla açılan yarışmada, vatan hainlerinin gerçekleştirdiği darbe girişimi karşısında büyük Türk milletinin demokrasi destanı yazdığı 15 Temmuz günü tema olarak işlenecek. Başlama tarihi 20 Şubat 2017, eserlerin son teslim tarihi 20 Nisan 2017 olarak belirlenen PTT A.Ş. Pul Tasarım Yarışması'na Seçici Kurul üyeleri ile birinci derecede yakınlıkları olanlar dışında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilecek. Yarışma, 01.01.2002 öncesi doğumlular ve 01.01.2002 sonrası doğumlular olmak üzere iki yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Her yarışmacı istediği sayıda eserle başvuruda bulunabilecek" dedi.

Eserlerde daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş ya da yayımlanmamış olma şartı aranacağını kaydeden Taşdelen, "Yarışmaya gönderilen eserler üzerinde yer alacak objeler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, fikir, sanat ve sınai telif haklarına, ticari rekabet kurallarına, genel ahlak ve adaba, kişisel haklara uygun olacak. Eserlerde her türlü teknik ve malzeme kullanılabilecek. Pula basılacak boyutlara küçüldüklerinde ayrıntılarını kaybetmeyecek şekilde hazırlanması gereken eserlerin boyutu en az 180x260 milimetre, en çok 36x52 milimetrenin tam katları olacak. Eserler, zarar görmeyecek, kırışma, kırılma ve bozulma olmayacak şekilde katlanmadan paketlenerek PTT Kargo ile gönderilecek. Eserlerin ön yüzünde isim, imza gibi herhangi bir bilgi yer almayacak" ifadelerini kullandı.

Yarışmada derece yapanların ödüllendirileceğini kaydeden Taşdelen, şunları söyledi:

"Yarışmanın 01.01.2002 sonrası doğumlular kategorisinde birincilik ödülü 3 bin TL, ikincilik ödülü 2 bin TL, üçüncülük ödülü 1000 TL, PTT A.Ş. Özel Ödülü 1000 TL olacak. 01.01.2002 öncesi doğumlular kategorisinde ise birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, PTT A.Ş. Özel Ödülü 2 bin TL olacak. Ödül töreni 15 Temmuz 2017'de düzenlenecek. Yarışma Seçici Kurulunda PTT A.Ş. Genel Müdürü, Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, Değerli Kağıtlar Daire Başkanı, Değerli Kağıtlar Daire Başkan Yardımcıları, Pul Planlama Şube Müdürü, Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürü, Filateli Dernekleri Federasyonu Temsilcisi ve PTT A.Ş. tarafından uygun görülecek pul tasarımcıları yer alacak."