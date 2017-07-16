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15 Temmuz Şehitleri Anısına Yarıştılar

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15 Temmuz Şehitleri Anısına Yarıştılar
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı Gönen'de 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlendi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı Gönen'de 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlendi.

Gönen Şakir Şenkalaycı MX Parkuru (1.950 mt.), Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışlarına ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz Şehitleri anısına organize edilen sezonun üçüncü yarışına ülke genelinden üçü kadın toplam 69 sporcu katıldı. Avrupa Motosiklet Kulübü'nün organizatörlüğünde iki gün süren Gönen yarışında sporcular hem rakipleriyle hem de zaman zaman sert esen rüzgarla mücadele verdi. Motokrosçuların performansları izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Sekiz farklı kategoride yapılan yarışlarda ilk üç sıra şu sporculardan oluştu:

MX1 sınıfı

Eray Esentürk-YMK (Kawasaki), İlhan Ataş-YMK (KTM), Zacharia Millward-Sarıyer (BETA)

MX2 sınıfı

Mustafa Çetin-BEMK (KTM), Emircan Şenkalaycı-AVMK (KTM), Yasin Karaböce-FOSK (Husqvarna)

MX2 Junior sınıfı

Emircan Şenkalaycı-AVMK (KTM), Yasin Karaböce-FOSK (Husqvarna), Ata Kahvecioğlu-Smyrna (KTM)

MX sınıfı

Şakir Şenkalaycı-AVMK (KTM), Atanas Petrov-BFM (KTM), Yunus Özyay-STMOK (Yamaha)

85cc sınıfı

Kaya Alptürk-STMOK (Kawasaki), Furkan Aykut-FOSK (KTM), Sarper Üstündağ-Smyrna (KTM)

65cc sınıfı

Marin Demir Çeliköz-AVMK (KTM), Yahya Kerem Çimen-YMK (KTM), Baran Bulut Kocaman-FOSK (KTM)

50cc sınıfı

Efe Okur-AVMK (KTM), Egehan Çalhan-Smyrna (KTM), Mehmet Emre Toktaş-UMOK (KTM)

Veteran sınıfı

Ceyhun Kalfalı-YMK (KTM), Nihat Avcı-UMOK (Kawasaki), Koray Uysal-TESK (Suzuki)

15 Temmuz Şehitleri Anısına Yarıştılar

15 Temmuz Şehitleri Anısına Yarıştılar

15 Temmuz Şehitleri Anısına Yarıştılar

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