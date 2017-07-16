  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı

» »
15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan yüzlerce vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayvacık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen demokrasi ve milli birlik yürüyüşüne Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Garnizon Komutanı Yrb. Murat Torumtay, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile 3 bine yakın vatandaş katıldı.

Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda başlayan etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz klibi katılımcılar tarafından izlendi.

Ayvacık Atatürk Caddesi önünde başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü ilçeden yüzlerce vatandaşın katılımıyla Ayvacık Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminde Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı olan bu hainlere milletimiz fırsat vermemiştir. Hain darbe teşebbüsünde bulunan bu hainlere millet dur demiştir. Demokrasi ve milli idare kazanmıştır. Buradan bir kez daha 15 Temmuz destanını yazan kahraman şehit ve gazilerimizi yad ediyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından vatandaşlara Ayvacık Belediyesi tarafından ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar sabah saatlerine kadar Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda nöbet tutacak.

15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı

15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı

15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı

15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dursunbey’de Binler Yeniden Meydana İndi16 Temmuz 2017 Pazar 04:33
  • 15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı16 Temmuz 2017 Pazar 04:33
  • Biga’da ’15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’ Programı16 Temmuz 2017 Pazar 04:33
  • Gümüşhane’de 15 Temmuz’un Yıldönümü Etkinlikleri16 Temmuz 2017 Pazar 04:18
  • Şaphaneliler Demokrasi İçin Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 04:08
  • Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 04:03
  • Uşak 15 Temmuz’da Yine Meydandaydı16 Temmuz 2017 Pazar 03:58
  • Kırıkkaleliler Demokrasi İçin Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • Tek Kişilik Lastik Botu Kürekleriyle Çekip Yunanistan’a Gitmeyi Hedefliyordu16 Temmuz 2017 Pazar 03:43
  • 15 Temmuz’un 1. Yılında Çankırılılar Nöbete Yürüyüşle Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 03:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti