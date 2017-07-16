15 Temmuz Şehitleri Ayvacık’ta Anıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan yüzlerce vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayvacık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen demokrasi ve milli birlik yürüyüşüne Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Garnizon Komutanı Yrb. Murat Torumtay, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile 3 bine yakın vatandaş katıldı.

Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda başlayan etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz klibi katılımcılar tarafından izlendi.

Ayvacık Atatürk Caddesi önünde başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü ilçeden yüzlerce vatandaşın katılımıyla Ayvacık Cumhuriyet Parkı'nda son buldu.

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminde Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı olan bu hainlere milletimiz fırsat vermemiştir. Hain darbe teşebbüsünde bulunan bu hainlere millet dur demiştir. Demokrasi ve milli idare kazanmıştır. Buradan bir kez daha 15 Temmuz destanını yazan kahraman şehit ve gazilerimizi yad ediyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından vatandaşlara Ayvacık Belediyesi tarafından ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar sabah saatlerine kadar Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda nöbet tutacak.