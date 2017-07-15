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15 Temmuz Şehitleri İçin 15 Kilometre Boyunca Kano Safari Yaptılar

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15 Temmuz Şehitleri İçin 15 Kilometre Boyunca Kano Safari Yaptılar
Cevdetiye beldesinde bir araya gelen grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Osmaniye'de şehitlerin anısına "Milli Birlik Kano Safari Etkinliği"nde...

Cevdetiye beldesinde bir araya gelen grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Osmaniye'de şehitlerin anısına "Milli Birlik Kano Safari Etkinliği"nde Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy köyüne kadar 15 kilometre boyunca kano safari yaptı.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Çil, 15 Temmuz 2016'de hain darbe girişiminde bulunulduğunu ifade ederek darbe girişiminin halkın kahramanlığı sayesinde bertaraf edildiğini hatırlattı. Çil, "Bizler de dernek olarak gençlerimizin bu hainliği ve halkımızın bu kalkışma karşısında gösterdiği kahramanlığı unutturmamak adına ve şehitlerimiz anısına kano safari etkinliği düzenledik. Ceyhan ırmağı üzerinde yaptığımız bu etkinliğimiz 15 kilometrelik alanda yapılacak. Katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, anlamlı günde şehitler anısına düzenlenen kano safari etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarihi boyunca birçok hain görmesine rağmen hepsini tarihin sayfalarına gömdüğünün altını çizen Koca, "Geçtiğimiz yıl yasadığımız bu hain kalkışma girişimi bizlerde derin travmalar ve büyük acılar yaşattı. Onlarca vatan evladının şehit düştüğü 15 Temmuz gecesini asla unutmayacağız ve bizden sonraki nesillere de anlatarak unutturmayacağız.

Yüce Türk Milleti 15 Temmuz'da bu hainleri yok etmişse, bu toprakları vermemek uğruna dimdik durmuşsa, canlarını feda etmişlerse, bu günde bunların saygısını, sevgisini kazanmak ve rahmetle anmak için düzenlenen bu etkinliğe katılmak beni gururlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti için Türk milleti için birlik ve beraberliğimizi göstermek adına kano ile bir safari yapacağız. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra grup, kanolarla Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy köyündeki piknik alanına kadar 15 kilometrelik kano safari yaparken katılımcılar, piknik alanındaki köprüde asılı Türk Bayrağı altında fotoğraf çektirdi.

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