15 Temmuz Şehitleri İçin 40 Bin Kişiye Helva Dağıtıldı

Gaziantep'te, bir yemek firması tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma etkinliklerinde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı...

Gaziantep'te, bir yemek firması tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma etkinliklerinde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilere karşı korurken şehit olan Ömer Halis Demir'in şehit olduğu saatte 40 bin kişilik helva dağıtıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanında binlerce kişinin katılımıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Sabah saatlerine kadar süren etkinliklerde, Civan Yemekçilik Yönetim Kurulu Zehra Mart, 15 Temmuz şehitleri için 40 bin kişiye helva ikramında bulundu.

15 Temmuz günü sabah saatlerinden itibaren yapımına başlanan helva için 4 ton irmik, 4 ton şeker ve 1 ton fındık kullandıklarını söyleyen Zehra Mart, "15 Temmuz demokrasi zaferinin 1'inci yıl dönümüne bizde katkı da bulunmak istedik. Tüm şehitlerimiz anısına yaptığımız helvamızı 40 bin kişiye ikram ettik" dedi.

Helva dağıtımı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı savunurken darbecilerin kurşunlarına hedef olarak şehit düşen ve darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saat 01:30'da gerçekleştirildi.