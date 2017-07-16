15 Temmuz Şehitleri İçin Bitlis’te "Milli Birlik Yürüyüşü" Yapıldı

Fetulahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Bitlis'te "Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı.

Fetulahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Bitlis'te "Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı.

Bitlis'te düzenlenen program ilk olarak Şehitlik Meydanında binlerce vatandaşın katılımıyla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okunurken, ilk açıklamayı Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı ve Memur-Sen Temsilcisi Cabir Durak yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütünün, bu millete boyun eğdirmeye, yönetime el koymaya yeltendiğini belirten Durak, "Bu girişimi bir darbenin yanında bir işgal girişimi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silahın Türk halkına karşı kullanıldığının da altını çizen Durak, "Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT saldırıya uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini ise millet engelledi. Darbe girişimi sonucu 249 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. 15 Temmuz bize iki şey hatırlatıyor. Birincisi, FETÖ'cü ihanet. İkincisi ise kahramanca direniş, vatana sadakat, şahadet ve yeniden diriliş. İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kaydetti.

"Asla meydanlardaki zaferi mahkeme salonlarında kaybetmeyeceğiz"

Eğitim Bir-Sen Bitlis İl Başkanı ve Memur-Sen Temsilcisi Durak, alanlarda kazanılan demokrasinin mahkeme salonlarında kaybedilmemesi için kendilerine büyük görevleri düştüğünü de belirterek sözlerine şöyle devam etti: "O nedenle FETÖ davalarını takip edelim. Müdahil olalım. Mahkeme salonların önünde çadırlarımızı kuralım. Milli İrade Nöbetleri gibi şimdi de Adalet Nöbetleri tutalım. 249 şehidimizin hatıralarına ve ailelerine, 2 bin 193 gazimize, kazandığımız 15 Temmuz zaferine sahip çıkalım. FETÖ davaları, Türkiye'nin darbeler tarihinin kirli parantezini kapatan 15 Temmuz direnişinin son hamlesi olması nedeniyle stratejiktir. Biz millet olarak, bu davanın hem mağduru, hem müştekisi, hem tanığı hem müdahiliyiz. Millet olarak aklımızla oynanmasına, darbecilerin cezadan kurtulmasına müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki 15 Temmuz ve devam eden günlerde meydanlarda direniş çadırları kurup nöbet tuttuysak, bugün de Fethullahçı terör örgütü, kirli emelleri, ahlaksız stratejileri, algı operasyonlarıyla birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar nöbetimizi sürdüreceğiz. O gün ne kadar müteyakkız idiysek bugün de aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 Temmuz'da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve şükranla anıyoruz. Zalimlerin hem bu dünyada hem de ahrette yaptıklarının hesabını vereceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Cabir Durak'ın açıklamasından sonra başta Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, olmak üzere diğer kurum amirleri ve binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları üzerlerinde şehitlerin fotoğraflarıyla "Milli Birlik Yürüyüşüne" başladı. Şehitlik önünde Ulu Cami Meydanına kadar yürüyen binlerce vatandaş "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Bir çok etkinliğin düzenlendiği programda 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Sedat Ergün ve Mutlu Akın konuşma yaptı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tam bir yıl önce kahramanlık destanı yazdığımız bu gecede milletine ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimiz gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmış,darbe heveslilerine karşı dimdik bir duruş sergileyerek bir kez daha tarihe yazılmıştır. O geceyi unutmayacağız. O geceyi unutturmayacağız. O gece kırk yıldır bu milletin inancını dinini malını parasını sömürerek başta göz bebeğimiz Türk silahlı kuvvetlerinin içine sızmış örgüt mensupları bu milletin kendi parasıyla aldığı tankını silahını doğrultarak kendi parasıyla aldığı uçaklarından bomba yağdırarak 250 vatan evladını şehit etmiş iki binin üzerinde vatandaşımızı da yaralamıştır. Nasıl bir ihanet bu? Nasıl bir gözü dönmüşlük bu? Beyinlerini sapık bir meczuba kiralayarak bu millete bunu yaşatanlar bunun hesabını verecekler yoksa bu şehitlerimiz mahşeri alemde yakamıza yapışır. Sevgili Bitlisliler, ben biliyorum ki o gece bu meydan bu Bitlis meydanı dik duruşuyla geleceğini gasp etmek isteyenlere karşı demokrasinin yanında yer almıştır. Yüzyıl önce bu millet kurtuluş savaşı esnasında kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle kazmasını küreğini alarak yedi düvele karşı nasıl bir kahramanlık göstererek tarih yazmışsa işte 15 Temmuz akşamı da aynı ruh aynı heyecanla bu meydanlarda Said Nursi'nin torunları İdris'i Bitlisinin torunları milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyarak açık ve net bir şekilde mesajını vermiştir" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Bitlis'teki tüm camilerde salalar okundu, ardından demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı.