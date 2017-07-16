15 Temmuz Şehitleri İçin Boğaziçi Üniversitesi’nde Kur’an Okunmasına Tepki

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okunmasına bir öğretim üyesi tarafından "Kur'an ibadethanelerde okunur" diyerek tepki gösterildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okunmasına bir öğretim üyesi tarafından "Kur'an ibadethanelerde okunur" diyerek tepki gösterildi. Cep telefonu ile kaydedilen o görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti yapılacağı duyuruldu. Kur'an tilaveti yapılacağı esnada üniversitede öğretim üyesi olduğu öğrenilen kişi "Kur'an okunması ibadethanelerde yapılır" diyerek tepki gösterdi. Öğretim üyesi bu sözlerine salondakiler "Kur'an her yerde okunur. Rahatsız olan dışarı çıkabilir" diyerek tepki gösterdi. Sözler üzerine öğretim üyesi salonu terk etti.

O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.