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15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar

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15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar
Erzurum'da 7'den 70'e halk 15 Temmuz Şehitleri için Ejder Zirvesine tırmandılar.

Erzurum'da 7'den 70'e halk 15 Temmuz Şehitleri için Ejder Zirvesine tırmandılar. Kur'an tilavetinin okunduğu tırmanışta şehitler yad edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Palandöken Ejder Zirvesi tırmanışı büyük ilgi gördü. 7'den 70'e halkın yanı sıra dağcılar ve Erzurum GHSİM personelinin katılımı ile gerçekleşen tırmanışa yüzlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tırmanışta, şehitlerin ruhuna Fatihalar ve Yasin-i Şerif okundu.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, "15 Temmuz'un yıldönümünde Palandöken Dağı Ejder Zirvesine tırmanış gerçekleştirdik. Temennimiz odur ki yüce Allah bir daha bizlere 15 Temmuz yaşatmasın. Ancak bu yıl ve bundan sonra da herkes bunu unutmayacak ve bu ateşi gelecek nesillere taşıyacak. 15 Temmuz akşamında vatan için toprağa düşen ve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ejder zirvesi tırmanışın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdal Emeç ise "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 15 Temmuz zirve tırmanışları kapsamında halkla birlikte tırmanış yaparak zirveye ulaştık. Zirvede saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyarak 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm vatan şehitlerini saygıyla andık. İnşallah bundan böyle artık ülkemizde 15 Temmuzlar yaşanmaz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise bundan sonraki hayatlarında huzurlu yaşam diliyorum. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar

15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar

15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar

15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar

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