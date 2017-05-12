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15 Temmuz Şehitleri İçin Fidanlık Oluşturuldu

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15 Temmuz Şehitleri İçin Fidanlık Oluşturuldu
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Stratejik Düşünce Kulübü tarafından, üniversitenin kampüsü içerisinde 15 Temmuz Şehitleri için oluşturulan...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Stratejik Düşünce Kulübü tarafından, üniversitenin kampüsü içerisinde 15 Temmuz Şehitleri için oluşturulan fidanlığa 249 şehit için 249 fidan dikildi.

OKÜ Stratejik Düşünce Kulübü Başkanı Seyit Selçuk Özdemir, karanlık bir gecenin aydınlık bir sabaha kavuşmasında önemli rol oynayan aziz şehitlerin adını yaşatmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu etkinlik ile üniversitede onların adını daima var etmeye ve bu suretle şehitlere yakın olmayı hedeflediklerini söyledi. Özdemir, "Bu ve benzeri etkinliklerin; şehitlerimizdeki vatan bilincinin bizlere aşılanması hususunda ve karşımızda kim olursa olsun, "Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır" dedirtecek şuuru kazandırmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatları pahasına direnişten vazgeçmeyen, hainlere karşı ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla direnen aziz şehitlerimizin adını yaşatmak amacıyla, kampüsümüzde fidan dikimi yapıyoruz. Vatanımızın malum gecede karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında cansiperane bir duruşla hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Stratejik Düşünce Kulübü öğrencileri olarak; böyle bir etkinliğe imza attığımız için onur duyuyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Stratejik Düşünce Kulübü Danışmanı ve OKÜ Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Halef Dizlek de Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteği ile etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "249 şehidimiz için bugün burada 249 fidan dikiyoruz. Fidanlarımız muhtelif çam fidanlarından oluşmaktadır. Hem şuurlu bir gençlik oluşturmak, hem de 249 şehidimizi yad edip, onları onurlandırmak adına bu etkinliği düzenledik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kulüp öğrencileri kampüs içerisinde oluşturulan alana fidanların dikimini yaptılar.

15 Temmuz Şehitleri İçin Fidanlık Oluşturuldu

15 Temmuz Şehitleri İçin Fidanlık Oluşturuldu

15 Temmuz Şehitleri İçin Fidanlık Oluşturuldu

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